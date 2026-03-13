ترامب: دمرنا النظام الإيراني

وأضاف اليوم الجمعة في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن "من يقرأ صحيفة " تايمز" الفاشلة، حسب وصفه، سيعتقد خطأ أن لا تحقق النصر".وتابع ترامب في منشوره أن "البحرية الإيرانية قد اختفت وأن سلاحها الجوي لم يعد موجودا"، مشيرا إلى أن "الصواريخ والمسيرات وجميع الإمكانات العسكرية الأخرى يجري تدميرها، كما أن قادة قد محوا من على وجه الأرض"، حسب قوله.وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك قوة نارية لا مثيل لها وذخائر غير محدودة ومتسعا من الوقت، ودعا المتابعين إلى مراقبة ما سيحدث لهذه الأرجاس المجنونة على حد تعبيره اليوم.وأشار ترامب في منشوره إلى أن إيران تظل تقتل الأبرياء في جميع أنحاء العالم منذ 47 عاما، مؤكدا بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة أنه يقتلهم الآن، واصفا ذلك بشرف عظيم، ومختتما منشوره بالشكر على الاهتمام بهذا الأمر.