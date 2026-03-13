الصفحة الرئيسية
بعد ليلة "زرازير" الساخنة.. حصيلة المصابين في إسرائيل تقترب من حاجز الـ 3000
دوليات
2026-03-13 | 06:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
498 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت
وزارة الصحة الإسرائيلية
، الجمعة، أن حصيلة المصابين منذ بدء الحرب على
إيران
بلغت 2975، بينهم 85 لا يزالون يرقدون في المستشفيات.
وقالت الوزارة، في بيان، إن 2975 مصابا في
إسرائيل
نُقلوا إلى المستشفيات منذ بدء العدوان العسكري على
إيران
في 28 فبراير/شباط الماضي وحتى صباح الجمعة، بعدما كان العدد حتى مساء الخميس 2745 مصابا.
وأضافت أن بين المصابين 9 حالات خطيرة و10 متوسطة و64 طفيفة، إضافة إلى شخص يخضع للتقييم الطبي.
وأضافت أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 213 مصابا، بينهم 4 بحالة متوسطة و196 طفيفة و13 حالة هلع.
وأوضحت أن 57 مصابا نُقلوا إلى المستشفيات عقب سقوط صاروخ إيراني ليلا في بلدة زرازير (قرية عربية شمالي إسرائيل)، بينهم حالتان متوسطتان و12 حالة قلق (دون تفاصيل)، بينما وُصفت بقية الإصابات بالطفيفة.
وأشارت إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفيات أو هم في طور المغادرة باستثناء الحالتين المتوسطتين.
وأفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بإصابة 80 شخصا بجروح متفاوتة، جراء سقوط صاروخ في منطقة
الجليل
شمالي إسرائيل.
وبحسب معهد
دراسات الأمن القومي
الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، قُتل 14 إسرائيليا منذ بداية الحرب.
لكنّ هذه الأرقام تبقى محل تشكيك في ظل فرض إسرائيل رقابة مشددة على ما يُنشر بشأن الحرب وتعتيما على أعداد القتلى والجرحى.
ومنذ 28 فبراير/شباط، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران
أودى
بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى السابق
علي خامنئي
ومسؤولون أمنيون، في حين ترد
طهران
بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبّب أيضا بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما تدينه الدول المُستهدَفة وتطالب والتوقف عنه.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
