غوتيريش من بيروت: لبنان "جُرّ" إلى حرب لم يختارها.. وتحركات أممية لإحياء القرار 1701

وقال غوتيريش في منضور عبر منصة "أكس": "لقد وصلتُ للتو إلى في زيارة تضامن مع شعب ، الذي لم يختر هذه الحرب، بل جُر إليها".وأضاف: "لن تدخر ، ولن أدخر أنا شخصيا، جهدا في السعي من أجل مستقبل يسوده السلام، وهو ما يستحقه لبنان وتستحقه هذه المنطقة بكل جدارة".تأتي زيارة غوتيريش إلى لبنان في توقيت بالغ الدقة، حيث تشهد البلاد عدوانا إسرائيليا عنيفا منذ 2 مارس الجاري، خلف مئات القتلى والجرحى، وتسبب بنزوح أكثر من 816 ألف شخص، وفقا لتقارير حكومية وأممية.وستسمر زيارة الأمين العام ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرؤساء اللبنانيين الثلاثة وقائد الجيش، كما سيزور مقر قيادة القوات الدولية (اليونيفيل) ومواقعها في الجنوب، ويعقد اجتماعات مع مديري المؤسسات الأممية العاملة في لبنان.وتتصدر أجندة الزيارة مناقشة سبل وقف التصعيد والبحث في إمكانية إحياء القرار 1701 عبر قرار جديد في ، في ظل مساع أممية لضمان بقاء بعد انتهاء ولايتها نهاية العام.