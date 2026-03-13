واشنطن تصعد: هجمات اليوم ضد ايران ستكون غير مسبوقة

وقال هيغسيث إن المقاتلات والقاذفات الأمريكية “تقصف أهدافها كما تريد” اعتماداً على معلومات استخبارية وصفها بالمتحسّنة، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية تجري بوتيرة لم يشهدها العالم من قبل بهدف القضاء على الصواريخ الإيرانية والصناعات الدفاعية المرتبطة بها.وأكد الوزير أن تعمل على ضمان عدم قدرة مستقبلاً على تصنيع صواريخ جديدة، لافتاً إلى أن “قضت بالفعل على خطوط إنتاج وتصنيع الصواريخ الإيرانية”.وفي سياق متصل، أعلن أن "اليوم سيشهد أعلى مستوى من الضربات الجوية داخل إيران"، مؤكداً استخدام قدرات عسكرية متطورة، من بينها تقنيات تعتمد على ، لتعطيل قدرات العسكرية.كما زعم وزير الحرب الأمريكي أن إيران فقدت قدراتها في مجال الدفاع الجوي والقوة البحرية والقاذفات الصاروخية، مؤكداً أن بلاده تعمل على تدمير ما تبقى من الشركات الدفاعية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة.