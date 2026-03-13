Alsumaria Tv
واشنطن تصعد: هجمات اليوم ضد ايران ستكون غير مسبوقة

دوليات

2026-03-13 | 08:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
واشنطن تصعد: هجمات اليوم ضد ايران ستكون غير مسبوقة
340 شوهد

صعّد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث من لهجة التهديد تجاه إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمضي في خطة عسكرية واسعة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل.

وقال هيغسيث إن المقاتلات والقاذفات الأمريكية “تقصف أهدافها كما تريد” اعتماداً على معلومات استخبارية وصفها بالمتحسّنة، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية تجري بوتيرة لم يشهدها العالم من قبل بهدف القضاء على الصواريخ الإيرانية والصناعات الدفاعية المرتبطة بها.

وأكد الوزير أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان عدم قدرة إيران مستقبلاً على تصنيع صواريخ جديدة، لافتاً إلى أن واشنطن “قضت بالفعل على خطوط إنتاج وتصنيع الصواريخ الإيرانية”.

وفي سياق متصل، أعلن أن "اليوم سيشهد أعلى مستوى من الضربات الجوية داخل إيران"، مؤكداً استخدام قدرات عسكرية متطورة، من بينها تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتعطيل قدرات طهران العسكرية.

كما زعم وزير الحرب الأمريكي أن إيران فقدت قدراتها في مجال الدفاع الجوي والقوة البحرية والقاذفات الصاروخية، مؤكداً أن بلاده تعمل على تدمير ما تبقى من الشركات الدفاعية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة.
أحدث الحلقات

الأكثر مشاهدة
15:30 | 2026-03-07

اخترنا لك
منشورات اسرائيلية فوق بيروت: نزع سلاح حزب الله يخدم الجميع
09:26 | 2026-03-13
ترامب يتوعد ايران: انتظروا الاسبوع المقبل!
08:53 | 2026-03-13
واشنطن تكشف تكلفة الحرب ضد ايران وتعلن: سنرافق الناقلات في هرمز
08:27 | 2026-03-13
غوتيريش من بيروت: لبنان "جُرّ" إلى حرب لم يختارها.. وتحركات أممية لإحياء القرار 1701
07:20 | 2026-03-13
بعد ليلة "زرازير" الساخنة.. حصيلة المصابين في إسرائيل تقترب من حاجز الـ 3000
06:28 | 2026-03-13
ترامب: دمرنا النظام الإيراني
06:02 | 2026-03-13

