منشورات اسرائيلية فوق بيروت: نزع سلاح حزب الله يخدم الجميع

وجاء في نص المناشير بالعامية : "أيها اللبنانيون! من أجل مصلحة الجميع من الأفضل أن تمتلئ هذه الصفحات بالكلمات. لذلك عليكم نزع سلاح ، درع ".وأضافت المناشير الموقعة من "الوحدة 504": "الوحدة 504 عم تشتغل لضمان مستقبل وشعبه، إيماناً منها بمبدأ 'جارك بخير أنت بخير'.. إذا بدك تكون جزء من التغيير الحقيقي وتساهم بازدهار وطنك وحمايته، نحن هون لنسمعك".وفي منشور آخر تم رميه ظهر وكأن صفحة أولى من صحيفة تحمل اسم "الواقع الجديد في لبنان"، وفيها عنوان رئيسي: "في ضوء النجاح الباهر في تصل صحيفة الواقع الجديد إلى لبنان.. إلى أين تسير دولتنا"، مع صورة للازدحام المروري على أوتوستراد الذي سببته حركة النزوح من الضاحية الجنوبية.وحذرت السلطات اللبنانية المواطنين من مسح أي رموز (كود) موجودة على هذه المناشير، مشيرة إلى إمكانية تعرض الهواتف للاختراق في حال التعامل معها. ودعت المواطنين إلى عدم التقاط هذه المناشير أو مسح أي رموز إلكترونية عليها حفاظا على أمنهم وسلامة أجهزتهم.