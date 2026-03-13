واشنطن تعلن مقتل جميع افراد طاقم الطائرة المتحطمة بالعراق

‏وقالت القيادة في بيان "تأكدت وفاة جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-135 التي سقطت في غرب . وقد فُقدت الطائرة أثناء تحليقها فوق المجال الجوي الصديق في 12 مارس/آذار خلال عملية (إبيك فيوري)".‏واضاف البيان "لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. ومع ذلك، فإن فقدان الطائرة لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة".‏واتم "سيتم حجب هويات أفراد لمدة 24 ساعة بعد إخطار أقرب أقربائهم".