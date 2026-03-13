ايران تعلن تعطل حاملة الطائرات الامريكية "أبراهام لينكولن"

وقال في بيان إن "هذه الموجة استهدفت قلب تل أبيب وشمال الأراضي المحتلة ومدينة ، باستخدام صواريخ (خرمشهر) الدقيقة المزودة برؤوس حربية تزن طنين، فضلاً عن صواريخ من طراز (قدر) و(عماد) و(خيبرشكن)".وبين أن "الهجوم شمل أيضاً استهداف قاعدة "موفق السلطي" وقواعد أمريكية أخرى في وأربيل، والتي تعرضت لأعنف الضربات الصاروخية والمسيّرة التابعة للحرس الثوري".وأضاف المتحدث ،أن "القوة البحرية للحرس الثوري وجهت ضربات مباشرة لحاملة الطائرات "أبراهام "، مما أدى إلى تعطيلها واضطرارها للانسحاب باتجاه نقطة انطلاقها"، مشيراً إلى أن "الجانب الأمريكي الذي حاول سابقاً تبرير خسائره بإصابات طفيفة يضطر اليوم لتبرير إسقاط طائراته بـ"الأعطال الفنية".