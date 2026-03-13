ترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعني محو إسرائيل من الخريطة

وقال في تصريحات صحفية، إن "امتلاك سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو (إسرائيل)"، أنه "دمرنا والجوية الإيرانية وقيادتها مرتين".واوضح ترامب: "كان علينا فعل شيء تجاه إيران لأنها كانت ستشن هجوما علينا"، مشيرا إلى أن "هجومنا ضد إيران أدى إلى تدمير آلاف الصواريخ التي كانت ستطلق ضدنا".وتابع: "كنت أفضل التوصل لاتفاق مع إيران التي لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، مؤكدا أن "امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو (إسرائيل) من الخريطة".وبين ترامب أن "إيران كانت ستستخدم السلاح النووي ضد دول المنطقة لو كان في حوزتها".