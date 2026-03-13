الخارجية الأمريكية: مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجتبى خامنئي

وذكرت الوزارة، انه "نعلن تقديم مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود للمرشد الإيراني مجتبى ".وفي وقت سابق، اشار الى ان مجتبى خامنئي اصيب في الحرب الاخيرة الا انه لا يزال على قيد الحياة.