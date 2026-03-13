الحرس الثوري: أسقطنا 111 مسيرة للعدو منذ بدء الحرب

وقال في تصريحات: "أسقطنا 111 مسيرة للعدو منذ بدء الحرب".واضاف "أسقطنا مسيرة من طراز (أم كيو 9) في محافظة فارس ومسيرة أخرى في تبريز".وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سباقمن اليوم الجمعة، عن استهداف مقار القوات الدفاعية في الكيان الإسرائيلي.