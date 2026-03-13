البرتغال تقرر إعادة فتح سفارتها في بغداد بعد توقف الحرب

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ، بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية رانجل، التطورات الإقليمية الخطيرة في المنطقة وسبل خفض التصعيد والدفع باتجاه التهدئة".واضاف البيان، انه "خلال الاتصال، أعلن الوزير البرتغالي تضامن حكومة بلاده الكامل مع حكومة وشعب في مواجهة التحديات والهجمات التي تتعرض لها أراضيه"، مؤكداً أن" الحربالدائرة تمثل تهديداً ذا أبعاد متعددة، لا سيما بعد امتدادها إلى دول أخرى في المنطقة".وأشار إلى، أن "الحكومة ستعمل، في إطار ، وربما بالتنسيق مع (الناتو)، على التواصل مع الأميركية من أجل الدفع نحو وقف إطلاق النار والعودة إلى مسار المفاوضات".واعرب حسين بحسب البيان،عن " شكره للوزير البرتغالي ولحكومة على موقف التضامن مع الشعب العراقي في مواجهة الهجمات التي يتعرض لها".وأكد أن "الحرب الدائرة أفرزت مجموعة من المشكلات التي قد تتحول، ، إلى أزمات معقدة"، مشيراً إلى أن "عدم القدرة على تصدير النفط أو تقليص إنتاجه أدى إلى مشكلات كبيرة قد تتفاقم لتؤثر في سوق النفط والطاقة، وتنعكس سلباً على الاقتصاد الأوروبي، بل وقد تسهم في خلق مشكلات داخل الولايات المتحدة الأميركية نتيجة ارتفاع أسعار البنزين".وأوضح حسين بحسب البيان، أن "خطورة الحرب بالنسبة إلى العراق لا تقتصر على الهجمات واختراق الوضع الأمني، بل تمتد أيضاً إلى احتمال تعطل تصدير النفط بسبب المخاطر العسكرية في ، الأمر الذي يستدعي البحث عن مخرج حقيقي للأزمة يتمثل في وقف إطلاق النار والعودة إلى المسار الدبلوماسي".واختتم البيان، ان "وزير الخارجية البرتغالي أكد رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع العراق"، مشيراً إلى أن "البرتغال اتخذت قراراً بإعادة فتح السفارة البرتغالية في بعد توقف الحرب في المنطقة".