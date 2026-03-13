الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة الصاروخية الـ 46 وتل ابيب تلاحق الحرائق

وقال في تصريحات: "نفذنا الموجة 46 من عمليات الوعد 4 على أهداف في الأراضي المحتلة".واضاف أن "الموجة 46 نفذت باستخدام صواريخ فائقة القوة والثقل من نوع "خرمشهر"، "خيبرشكن"، " " و"قدر"".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد في وقت سابق اليوم أنه "تمكن من اسقاط 111 طائرة مسيرة معادية منذ بدء الحرب".ومن جانب اخر، اعلنت الجبهة الداخلية الاسرائيلية اندلاع حريق كبير وسط تل ابيب نتيجة سقوط شظابا صاروخ ايراني.