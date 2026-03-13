الشيخ نعيم قاسم: لسنا السبب في العدوان والمقاومة هي ردة فعل والمعركة من اجل لبنان

وقال الشيخ نعيم، ان "كل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم تقع عليهم مسؤولية الوقوف مع فلسطين وندعوهم لنكون يداً واحدة مع ".وتابع، انه "نخوض معركة الدفاع المشروع لمواجهة العدوان الصهيوني الذي يشكل تهديداً وجودياً، وأطلقنا الصرخة مرات عدة بأنه يوجد حد لنفاد الصبر على الاعتداءات الماضية".واضاف: "وجدنا الآن أن الظروف أصبحت ملائمة لمواجهة العدو، وقررنا أن نسمي هذه العملية معركة "العصف المأكول" دفاعاً عن وعن كرامتنا وأرضنا".واكمل: "ليكن واضحاً أن هذه المعركة هي معركة الدفاع عن لبنان ومعركة شعب المقاومة في لبنان ومن أجل لبنان"، مبيناً ان "الحلول الدبلوماسية فشلت في وقف الاعتداءات من قتل وتهجير وتدمير".وبين انه "لا حل لوقف هذه الاعتداءات إلا بالمقاومة وأخذنا الدروس والعبر فيما العدو فقد المبادرة"، مؤكداً ان "المقاومة ستحصّل المزيد من المكاسب في حال أقدم العدو على التقدم برياً".واوضح ان "العدو لن يتمكن من تحقيق أهدافه في هذا العدوان، ولقد أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة وسيفاجأون في الميدان وسيرى العدو بأسنا وتهديداته لا تخيفنا".ولفت الى ان "مقاتلو استشهاديون لا يهابون ومستعدون للالتحام المباشر عن قرب مع العدو"، مردفاً انه "يريدون إبعاد الناس عن المقاومة لكنهم فشلوا لأن هؤلاء الناس هم أهل المقاومة".واستطرد بالقول: "تهديدات نتنياهو لي بالقتل بلا أي قيمة، ولسنا السبب في العدوان والمقاومة هي ردة فعل، والعدوان الاميركي الاسرائيلي هو الذي يخرب الاستقرار".ونوه بانه "لا يوجد قي قاموسنا الاستسلام ومستمرون في الدفاع في هذه المعركة الوجودية مهما بلغت التضحيات"، مختتماً انه "لن نسمح للعدو بفعل ما يشاء في لبنان ويجب إيقاف العدوان وليس المقاومة".