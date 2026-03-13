رسالة من الأزهر الى العالم الإسلامي بعد غلق إسرائيل للمسجد الأقصى برمضان

وأكد في بيان الجمعة، أن "هذه الجريمة تمثل استفزازا لمشاعر حول العالم، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يجرم الاعتداء على دور العبادة، وتعكس محاولات المحتل ونيته في طمس الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى ومدينة الشريف، وتعمده وأد فرحة المسلمين بمناسباتهم الدينية".وجدد الأزهر تأكيده أن " -كان وسيظل بإذن الله- حرما إسلاميا خالصا، ليس للصهاينة حق فيه"، داعيا والعالمين العربي والإسلامي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حمايته وتمكين المصلين من أداء عباداتهم فيه بحرية وأمان وطمأنينة".وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت ، في نهاية فبراير الماضي وأجبرت المصلين على مغادرته، كما منعت أداء صلاتي والتراويح فيه، قبل أن تبلغ الإسرائيلية الفلسطينيين في أن المسجد الأقصى، نظرا للوضع الأمني، سيُغلق أمام صلاة الجمعة خلال شهر رمضان.من جانبها أفادت بأن السلطات الإسرائيلية منعت المصلين من التواجد في المسجد الأقصى، بحجة إعلان حالة الطوارئ وسط انتشار مكثف لقواتها في محيطه وأبواب البلدة القديمة، ومنع المواطنين من الدخول إلى باحاته.