ما صحة دخول سوريين إلى لبنان.. الامن اللبناني يوضح

وجاء في بيان الأمن اللبناني العام: ردا على ما نشرته صفحة "البقاع الآن" على موقع حول دخولأكثر من ألف مواطن سوري إلى الأراضي إثر إشكال مزعوم مع عناصر الأمن العام، تؤكد أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يسجَّل أي إشكال بين العناصر والمواطنين.وتوضح المديرية أنه بتاريخ 04/03/2026 ورد اتصال إلى معبر المصنع الحدودي يفيد باحتمال استهداف المعبر من قبل العدو الإسرائيلي، ما استدعى اتخاذ إجراء احترازي بإخلاء المركز حفاظا على السلامة العامة.وفي تلك الأثناء كان نحو ألف مواطن سوري متواجدين في ساحة المغادرة بانتظار مغادرة ، ولدى تنفيذ الإخلاء عادوا بشكل عفوي نحو الداخل اللبناني طلباً للأمان، ما قد يكون أدى إلى سوء فهم لدى ناشر الخبر.ودعت المديرية "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".