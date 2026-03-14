انفجارات عنيفة ومتتالية تهز إيران

ونقلت عن مسؤول قوله إن "هجمات إسرائيلية أميركية شنت اليوم، على 3 نقاط في مدينتي سيرجان ورفسنجان بمحافظة ".فيما نشرت وسائل إعلام إيرانية "وقوع انفجارات عنيفة ومتتالية في مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية".فيما أكدت بمحافظة أذربيجان الشرقية، استهداف وحدتين صناعيتين غربي تبريز وقصف مواقع عسكرية في ضواحي المدينة.وأشارت إدارة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الشرقية، إلى إصابة 5 مواطنين في الهجمات على تبريز.كما أكد نائب محافظ المحافظة المركزية في ، سقوط 6 قتلى و7 جرحى في هجوم أميركي - إسرائيلي على قرية خزاب.وبين نائب محافظ الإيرانية أن "6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم رضيع، قتلوا في استهداف منزلهم بمدينة إيوان غربي البلاد".