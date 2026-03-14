تعزيزات ضخمة.. واشنطن ترسل مزيداً من مشاة البحرية والسفن إلى الشرق الأوسط

ونقلت صحيفة "وول " عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن حاملة الطائرات الأميركية "يو تريبولي" المتمركزة في وما عليها من قوات المارينز، في طريقها إلى المنطقة.بينما ذكرت صحيفة " تايمز" أن نحو 2500 من مشاة البحرية على متن ثلاث سفن على الأقل يتجهون إلى الشرق الأوسط.من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن القوة المرسلة هي وحدة بحرية استكشافية وتضم عادة نحو 2500 جندي من مشاة البحرية والبحارة.وأشارت صحيفة " جورنال" إلى أن طلب إرسال تعزيزات صدر عن الأميركية في الشرق الأوسط، ووافق عليه وزير الحرب بيت هيغسيث.وأضافت أن في المنطقة قوات من مشاة البحرية تدعم .وشنت وإسرائيل الحرب في 28 شباط/ فبراير على التي ردت بدفعات من الطائرات المسيرة والصواريخ، فضلا عن مهاجمة سفن في الذي يمر عبره 20% من النفط والغاز العالميين.