تحرك سوري مفاجئ على حدود لبنان

‎وبحسب تقرير بثته "القناة 12 الإسرائيلية"، بدأ عناصر تابعون للرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف أيضاً باسم ، خلال اليومين الماضيين بإزالة ألغام زرعتها نفسها قبل أشهر على عددمن النقاط الحدودية بين ولبنان، ولا سيما في منطقة والبقاع الشمالي.‎ويشير التقرير إلى أن عملية إزالة الألغام تجري بصورة هادئة، ويُعتقد أنها تأتي في إطار استعدادات محتملة لدخول قوات إلى داخل الأراضي . ووفق المعلومات الواردة، فإن القوات التي قد تنتشر في تلك المناطق تضم من مقاتلين أجانب منضوين ضمن تشكيلات الجيش السوري.‎ويوضح التقرير أن الهدف من هذه الخطوة قد يكون فتح جبهة ضغط إضافية على ، عبر إشغاله عسكرياً على جبهة ثانوية في شمال وشرقه، في وقت يواصل فيه مواجهة الضغوط العسكرية الإسرائيلية على .