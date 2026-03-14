حريق بميناء الفجيرة الإماراتي ونفط الكويت يكسر حاجز الـ 143 دولاراً

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها حسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" نظرا لأنهم غير مخوّلين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.ولم ترد شركة بترول الوطنية (أدنوك) وميناء على طلبات التعليق.وارتفع سعر برميل النفط بمقدار 10.36 دولار ليبلغ 143.04 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 132.68 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقاً للسعر المعلن من .وفي الأسواق العالمية ارتفعت بواقع 2.68 دولار لتبلغ 103.14 دولار للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي بواقع 2.98 دولار لتبلغ 98.71 دولار.يشار إلى أن هذه الهجمات تأتي في أعقاب توجيه القوات الأمريكية ضربات لجزيرة خرج الإيرانية، التي تُعَدُّ حيوية لصادرات النفط الإيرانية. وردت قائلة إن أي هجوم على البنية التحتية للنفط والطاقة سيؤدي إلى استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة.وقد أدى اتساع رقعة الصراع في منطقة إلى زعزعة التجارة الإقليمية في مجال الطاقة، حيث ضرب البنية التحتية للنفط والغاز، وكاد يوقف حركة المرور عبر تماما. وتُعد الفجيرة، الواقعة في ، واحدة من المحطات القليلة في المنطقة التي لا تزال تُصدر النفط، وقد سبق أن أبلغت عن تهديدات صاروخية.