موجة إجلاء دولية من الشرق الأوسط

وكشف نائب وزير الخارجية الكازاخستاني أرمان إيسيتوف عن نجاح بلاده في إجلاء أكثر من 9 آلاف مواطن من مناطق العمليات العسكرية بينهم سياح وحجاج ورجال أعمال وجدوا أنفسهم في قلب الأزمة.وأِار إيسيتوف إلى أن العملية جرت في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، وأنها لا تزال مستمرة حتى اللحظة.وعلى المسار الياباني، أتمّت سادس رحلاتها المستأجرة بوصول 222 شخصا إلى قادمين من ، ليرتفع إجمالي الأفراد الذين تم إجاؤهم عبر هذه الرحلات إلى 1104 أشخاص من جنسيات يابانية وذوي إقامة، قدموا من والكويت والبحرين وقطر والسعودية.وأعلنت الحكومة اليابانية أنها ستوقف مؤقتا منظومة الإجلاء بالرحلات المستأجرة، في ضوء استئناف التجاري تدريجيا في المنطقة.وفي المشهد ذاته، نظّمت وكالة رعاية العمال الفلبينيين في الخارج رحلة طيران خاصة من الرياض إلى مانيلا، أقلّت 341 عاملا عالقا في كل من والكويت والبحرين، فيما تضطلع الجهات الحكومية الفلبينية بمهمة عبور العمال القادمين من والكويت عبر المنافذ البرية للوصول إلى نقطة التجمع في الرياض.وقد تزامنت هذه العمليات مع قرار عدد من دول تعليق رحلاتها الجوية كليا أو جزئيا، في أعقاب الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، التي جاءت ردا على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد الأراضي الإيرانية.