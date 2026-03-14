حماس: على إيران تجنب استهداف دول الجوار

وقالت "حماس"، في بيان: "العدوان على ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم"، مشددة على أن "مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة وقف هذه الحرب".وثمنت "حماس" الجهود التي بذلتها عدة دول خلال الفترة الماضية لمنع اندلاع المواجهة العسكرية، مؤكدة أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات والصراعات.وشددت الحركة على أنه "لإيران الحق في الرد على العدوان الذي تتعرض له، بكل الوسائل المتاحة ووفق والقوانين الدولية" .وفي الوقت نفسه، دعت "حماس" إلى تجنب استهداف دول الجوار، "حرصا على وحدة الصف في المنطقة ومنع اتساع دائرة المواجهة".كما دعت الحركة دول المنطقة إلى التعاون والعمل المشترك لـ "وقف العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة والعلاقات بين شعوبها، بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها".