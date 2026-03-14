رضائي يحذر واشنطن: مضيق هرمز مغلق بوجه البوارج.. والخليج "منطقة محرمة"

ويعد من أهم ممرات الطاقة في العالم إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، إلا أن الهجمات التي استهدفت سفنا في المنطقة أدت إلى اقتراب حركة الملاحة فيه من التوقف.وفي 2 مارس/آذار الجاري، أعلنت أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الإستراتيجي لعبور ناقلات النفط من المنطقة إلى أنحاء العالم.يُذكر أن المرشد الإيراني مجتبى أمر، الخميس، بإبقاء مضيق هرمز مغلقا، وسارع إلى التعهّد بتنفيذ هذا الأمر، في وقت يتواصل فيه ارتفاع أسعار الخام بسبب الحرب.لكنّ الحكومة الإيرانية لمّحت في الوقت نفسه إلى أنها قد تسمح بعبور المضيق لبعض السفن التابعة لدول تعدها غير معادية، وأكد نائب لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، أن إيران سمحت لسفن من دول عدة بعبور مضيق هرمز.تراجع حركة المروروأظهرت معطيات شركة البيانات البحرية البريطانية ليودس ليست إنتيلجينس أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز منذ بداية مارس/آذار الجاري تراجع بشكل حاد إلى 77 سفينة فقط، عقب الهجمات التي شنتها وإسرائيل على إيران.وأشارت الشركة في تقريرها الذي أصدرته، الجمعة، إلى أن المنطقة تشهد توترا منذ الهجمات التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، مما أثر بصورة مباشرة في حركة الملاحة بالمضيق.وأظهرت البيانات أن عدد السفن التي عبرت المضيق فيما بين 1 و11 مارس/آذار من العام الماضي بلغ 1229 سفينة، وأنه انخفض خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 77 سفينة فقط.ولفت التقرير إلى أن 26 بالمئة من السفن التي عبرت المضيق مرتبطة بإيران، و13 بالمئة باليونان، و12 بالمئة بالصين.