القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربات دقيقة على 90 هدفاً في جزيرة خرج الإيرانية

أعلنت ، اليوم السبت، تنفيذ ضربات دقيقة على 90 هدفاً في جزيرة خرج الإيرانية.

وذكرت القيادة، أنه "نفذت القوات الأمريكية الليلة الماضية ضربة دقيقة على جزيرة خرج الإيرانية"، مشيرة الى أنها "الضربة دمرت منشآت تخزين الألغام البحرية، ومخابئ تخزين صواريخ، ومواقع عسكرية أخرى".

وأكملت: "قصفنا أكثر من 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً بجزيرة خرج دون استهداف بنية النفط التحتية".