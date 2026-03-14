السفارة التركية في بغداد تصدر تحذيرا مهما

وجاء في بيان صادر عن : "ندعو مواطنينا لتجنب السفر إلى ، إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب التغيرات المتسارعة في الظروف الأمنية، وتلك الظروف قد تتغير بشكل متسارع نحو الأسوأ خلال الفترة المقبلة".وأضاف البيان: "ندعوا المواطنين الأتراك، إلى تجنب التجمعات الكبيرة والساحات العامة، ومناطق الاحتجاج حول في ، وعدم التوجه إلى مطاري بغداد وأربيل الدوليين والمناطق المجاورة لهما".وتابع: "ندعوهم إلى تجنب الأماكن التي يتردد عليها المواطنون الأجانب بشكل متكرر، بالإضافة إلى الأماكن المفتوحة، والمناطق السكنية في والمناطق المجاورة لها، والمناطق المحيطة بالبصرة".وطالبت السفارة التركية الرعايا الأتراك "بتجنب التواجد في محيط المناطق العسكرية بعموم العراق، ومواقع البنية التحتية الحيوية مثل حقول النفط. ونشدّد على ضرورة اتخاذ المواطنين الأتراك، أقصى درجات الحذر للسلامة الشخصية خلال تواجدهم في العراق".وأشار البيان إلى أن "المجال الجوي العراقي مغلق أمام رحلات الطيران، بسبب استمرار الاشتباكات والهجمات في المنطقة، ولن يتم فتح المجال الجوي قبل 16 مارس الجاري".وذكّرت بإمكانية سفر المواطنين إلى برا، مع مراعاة الظروف المحلية، واتباع أعلى معايير السلامة الأمنية، موضحة أن الطرق البرية بين تركيا والعراق لا تزال مفتوحة أمام حركة المرور، ومعبر خابور - مستمر في أعماله".كما أعادت التذكير أيضا بأنّ السلطات العراقية قد أعلنت في وقت سابق، عن إمكانية منح تأشيرة مرور (ترانزيت) لمدة 7 أيام لمواطني الدول الأخرى، عند المعابر البرية.