اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق أجواء دول عربية

وقالت لقوة دفاع إنها اعترضت ودمرت 124 صاروخاً و203 طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو المملكة، مؤكدة جاهزية قواتها وقدرتها على حماية البلاد، مع دعوة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من مواقع سقوط الحطام أو تداول الشائعات.وفي الإمارات، أفادت الدفاعات الجوية بأنها تعاملت منذ بداية التصعيد مع 294 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً و1600 طائرة مسيّرة، إضافة إلى 9 صواريخ باليستية و33 مسيّرة تم اعتراضها مؤخراً.أما في ، فأعلنت القوات المسلحة أن الملكي اعترض 79 صاروخاً ومسيّرة، فيما سقطت 5 مسيّرات وصاروخ واحد داخل أراضي المملكة، مشيرة إلى أن 85 مقذوفاً إيرانياً استهدف الأجواء الأردنية خلال الأسبوع الثاني من الحرب.