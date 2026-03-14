الامارات: قنصليتنا في كردستان العراق تعرضت لهجومين خلال اسبوع

وقال الخارجية الاماراتية في بيان، انها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيرة، الذي استهدف لدولة الإمارات في ، وللمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضراراً في مبنى القنصلية".وشددت الوزارة على، أن "استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكًا صارخا لكافة والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تكفل الحصانة الكاملة للمبانى الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيدا خطيرًا وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين".كما طالبت دولة الإمارات "من حكومة جمهورية الشقيق وحكومة العراق بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين".وشددت الوزارة على "رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية".