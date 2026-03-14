ترامب ينفي تدمير طائرات امريكية بالسعودية ويهاجم إعلام الولايات المتحدة: يريدون ان نخسر الحرب!

وقال في منشور له، إن القاعدة تعرّضت بالفعل للاستهداف قبل أيام، إلا أن الطائرات الخمس لم تُدمَّر كما ذكرت بعض التقارير الإعلامية.وأوضح أن أربع طائرات لم تتعرض تقريباً لأي أضرار وعادت إلى الخدمة بالفعل، بينما لحقت أضرار محدودة بالطائرة الخامسة، مشيراً إلى أنها ستعود للعمل قريباً.وانتقد ترامب بشكل خاص صحيفتي The New York Times وThe Wall Street Journal، متهماً إياهما بنشر تقارير “تعكس عكس الحقائق”، معتبراً ان هذه الوسائل هدفها "خسارة للحرب".وأضاف أن الشعب الأمريكي بات أكثر وعياً بما يجري مقارنة بما تنشره وسائل الإعلام، مستشهداً بفوزه في انتخابات عام 2024 بوصفه دليلاً على دعم الناخبين له.