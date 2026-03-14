ترامب: الكثير من الدول سترسل سفناً حربية لتأمين مضيق هرمز

وقال إن دولاً عدة، خصوصاً تلك المتضررة من أي إغلاق المضيق، ستنضم إلى الجهود العسكرية لضمان بقاء الممر آمناً أمام السفن التجارية وناقلات النفط.وأضاف أن بلاده تأمل مشاركة وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا في هذه المهمة البحرية.وأشار ترامب إلى أن القوات الأميركية دمرت ما وصفه بـ”100% من قدرات إيران”، لكنه لفت إلى أن لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات محدودة عبر طائرات مسيّرة أو زرع ألغام بحرية أو إطلاق صواريخ قصيرة المدى.وأكد أن ستواصل ضرب الزوارق والسفن الإيرانية وقصف الساحل الإيراني بكثافة، مشدداً على أن تعمل على جعل آمناً في أقرب وقت.