إيران ترفض وقف إطلاق النار وتضع شرطاً

رفضت ، السبت، وقف إطلاق النار في الحرب الحالية، فيما وضعت شرطا للقبول بذلك.

ونقلت وكالة "رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن ترفض حاليا البحث في أي وقف لإطلاق النار، مؤكدة أنها لن تقبل بذلك ما لم تتوقف الضربات الأميركية والإسرائيلية بشكل كامل.

وأضافت المصادر أن عددا من الدول في المنطقة حاول التوسط لإنهاء القتال، إلا أن الجهود لم تحقق تقدما حتى الآن في ظل تمسك كل طرف بمواقفه.

كما أفادت مصادر مطلعة بأن رفضت جهودا بذلتها دول حليفة في الشرق الأوسط لإطلاق مفاوضات إنهاء الحرب مع .



وبحسب المصادر، فإن عدة دول في المنطقة حاولت التوسط لوقف القتال وفتح قنوات حوار بين الطرفين، إلا أن أبدت في الوقت الراهن عدم اهتمام بالمسار التفاوضي.



وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.