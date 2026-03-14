لبنان.. إحصائية جديدة بعدد الشهداء والجرحى خلال الاحداث الاخيرة

ونشرت الوزارة الصادر عن مركز عمليات طوارئ حول تطورات العدوان (الإسرائيلي) على ، حيث أشار التقرير إلى أن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 14 آذار بلغ 826 شهيدًا، وعدد الجرحى 2009".وسجل التقرير "ارتفاعًا في عدد الشهداء المسعفين إلى 31 بعد العثور على مفقودين من العاملين الصحيين تحت الأنقاض في الصحية الأولية في برج قلاوية".وأشار التقرير إلى أن "عدد المستشفيات التي اضطرت للإغلاق نتيجة الاعتداءات والتهديد بلغ 5 مستشفيات".