الحرس الثوري: مضيق هرمز لم يغلق عسكريًا بعد

وقال قائد بحرية الإيراني في تصريحات صحفية: إنه "نذكر أن لم يغلق عسكريًا بعد بل يتم فقط التحكم فيه".وأضاف، أن "الأمريكيين ادعوا كذبًا تدمير سفننا ومرافقة ناقلات النفط والآن يطلبون مساندة من الآخرين".وأكدت في الحرس الثوري اﻹيراني، اليوم السبت، أنه لا تقارير حتى الآن عن اقتراب أي مدمرة أمريكية من سواحلنا.وأوضح ، اليوم السبت، أن مضيق هرمز مفتوح لكنه مغلق في وجه ناقلات وسفن أعداء وحلفائهم، فيما بين أن "القوات الإيرانية سترد على أي هجمات ضد منشآت الطاقة".وبين الرئيس الأمريكي ، اليوم السبت، أن مضيق هرمز سيفتح قريبًا.