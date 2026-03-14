حزب الله: استهداف تجمع لآليات وجنود اسرائيلين جنوب لبنان وموقعاً قرب حيفا

وذكر الحزب في بيان، أنه "دفاعًا عن وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 من يوم السبت 14/03/2026 تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في مشروع الطيبة في بقذائف المدفعية".وأضاف أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 16:00 من اليوم ذاته والصيانة (7200) المحتلة بسرب من المسيّرات الانقضاضية".وأشار إلى أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 16:30 من يوم السبت 14/03/2026 تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي شمال عقبة عند الحدود الفلسطينية بصلية صاروخية".