الجيش الإيراني يكشف تفاصيل هجوم استهدف المدمرة "دنا"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير في رمضان
من
05:00 PM
الى
05:55 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الخارجية العراقية: الحكومة لن تتهاون مع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558871-639091104148083658.jpg
الجيش الإيراني يكشف تفاصيل هجوم استهدف المدمرة "دنا"
دوليات
2026-03-14 | 14:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,184 شوهد
كشف الجيش الإيراني تفاصيل مقتل 104 عسكريين جراء هجوم أمريكي سابق، استهدف المدمرة "دنا" وهي عائدة من مناورات في الهند باتجاه
المجموعة البحرية
الإيرانية جنوب
سريلانكا
.
وقال الأدميرال
فرهاد
فتاحي، مساعد قائد بحرية الجيش الإيراني في تصريحات له حول الهجوم، "انطلقت مجموعة من طلاب جامعة "الإمام
الخميني
" للعلوم البحرية في نوشهر في 24 يناير، على متن المدمرة "دنا"، والسفينة "لاوان"، وسفينة الإمداد والوقود "بوشهر"، في رحلة تدريبية بحرية".
وأضاف "قبل بدء المهمة، تلقينا دعوة من
دولة الهند
لمشاركة إحدى وحداتنا العائمة القتالية في مناورات "السلام والصداقة"، مردفا "في منتصف الطريق، انفصلت المدمرة "دنا" عن
المجموعة البحرية
لترسو في 15 فبراير في أحد الموانئ
الهندية
بخليج
البنغال
".
ولفت فتاحي الى أنه "بينما كانت المدمرة "دنا" عائدة من مناورات الهند باتجاه المجموعة البحرية الإيرانية جنوب "
سريلانكا
"، شنت
الولايات المتحدة
هجوما إرهابيا على هذه المدمرة"، مضيفا "أبدت سريلانكا تعاونا جيدا معنا وأرسلت غواصيها لجمع جثامين الشهداء".
واعتبر أن "أصول الحرب البحرية تقتضي أنه إذا أردت خوض قتال سطحي، فعليك إرسال مجموعة للاشتباك وليس قطعة بحرية واحدة"، مشددا بالقول "كانت المدمرة "دنا" قد ذهبت في مهمة تدريبية، ورغم أنها كانت مسلحة، إلا أن وحدة واحدة لا يمكنها خوض قتال ضد مجموعة أو أسطول بحري".
وتابع "كانت هذه السفينة بعيدة جدا عن سواحلنا، ولم يكن بإمكاننا تقديم الدعم على مسافة تبعد حوالي 2000 ميل بحري"، كاشفا "أرسلت
إيران
أفضل قواتها إلى مناورات السلام والصداقة في الهند، وقد فقدناهم في هجوم أمريكي غادر".
وأكد الأدميرال فتاحي أنه "حتى الآن، لم يرد أي تقرير يفيد باقتراب أي مدمرة أمريكية من سواحلنا، لأنها (أمريكا) متأكدة أنها إذا اقتربت، فسيتم تدميرها وإرسالها إلى قاع البحر".
وحذر
القائد العسكري
الإيراني الولايات المتحدة قائلا: "إذا كانت لدى
البحرية الأمريكية
الجرأة، فلتقترب بشكل منفرد من سواحل جاسك ومضيق هرمز".
وكانت العلاقات العامة للجيش الايراني قد أعلنت في 8 آذار الحالي، أن "الجريمة الأمريكية في مهاجمة مدمرة "دنا" الإيرانية قبالة سريلانكا أسفرت عن استشهاد 104 بحارة وجرح 32 آخرين".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
المجلس الأعلى الإسلامي يدين استهداف إيران ويحذر من "العواقب المدمرة"
16:58 | 2026-02-28
الجيش الإيراني يهدد بالرد الفوري على أي هجوم
15:40 | 2026-01-29
رويترز: الجيش الأمريكي استهدف سفينة حربية إيرانية قرب سواحل سريلانكا
09:12 | 2026-03-04
المدمرة "فرانك جونيور" الأمريكية تجري تدريبا بالذخيرة الحية في بحر العرب
13:18 | 2026-02-27
ايران
امريكا
البحرية الأمريكية
المجموعة البحرية
الولايات المتحدة
القائد العسكري
دولة الهند
مضيق هرمز
سريلانكا
الهندية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحذيرات للعراقيين اليوم وغدا
محليات
36.95%
05:07 | 2026-03-13
تحذيرات للعراقيين اليوم وغدا
05:07 | 2026-03-13
بعد الارتفاع.. أسعار الدولار تعاود الانخفاض في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
30.43%
03:59 | 2026-03-14
بعد الارتفاع.. أسعار الدولار تعاود الانخفاض في الأسواق العراقية اليوم
03:59 | 2026-03-14
اسعار الدولار ترتفع مع اغلاق تداولات السبت
اقتصاد
17.53%
09:29 | 2026-03-14
اسعار الدولار ترتفع مع اغلاق تداولات السبت
09:29 | 2026-03-14
الامطار تقسو في العراق وعواصف بدءا من الغد
محليات
15.09%
02:37 | 2026-03-14
الامطار تقسو في العراق وعواصف بدءا من الغد
02:37 | 2026-03-14
المزيد
أحدث الحلقات
تغطية خاصّة
دائرة الاستـ هداف تتسع .. القصـ ف يطال مناطق مدنية بعد المواقع العسكرية - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-14
سوشيل رمضان
إيقاف مسلسل عرش الشيطان إلى اقتراح قطار بغداد - سوشيل رمضان - حلقة ٢٥ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-14
حديث رمضان
تزايد أعداد الطلاق - حديث رمضان - حلقة ٢٥ | رمضان 2026
10:55 | 2026-03-14
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اخترنا لك
إصابة نظام رادار مطار الكويت بهجوم طائرات مسيرة
16:20 | 2026-03-14
ترامب: الولايات المتحدة هزمت إيران ودمرتها
15:03 | 2026-03-14
حزب الله: استهداف تجمع لآليات وجنود اسرائيلين جنوب لبنان وموقعاً قرب حيفا
14:22 | 2026-03-14
الحرس الثوري: مضيق هرمز لم يغلق عسكريًا بعد
14:08 | 2026-03-14
طهران تكشف حصيلة قصف مجمع صناعي في أصفهان
13:48 | 2026-03-14
لبنان.. إحصائية جديدة بعدد الشهداء والجرحى خلال الاحداث الاخيرة
13:38 | 2026-03-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.