إيران تعلن إسقاط ثلاث مسيرات إسرائيلية

وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن المسيّرات التي تم إسقاطها شملت طائرة من نوع "أوربيتر-4" في سماء تبريز، وطائرتين من نوع "هيرمس" في كل من أنديمشك وطهران، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض تمت بواسطة دفاعات حرس الإسلامية وتحت إشراف شبكة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد.وكشف المتحدث أنه منذ بداية الحرب بلغ إجمالي الطائرات المسيّرة التي أسقطتها الدفاعات الإيرانية 114 طائرة، بتنوعاتها بين استطلاعية وهجومية وقتالية.