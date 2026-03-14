تقرير يكشف: إسرائيل تبلغ أمريكا بنفاد صواريخها الاعتراضية

وذكر التقرير أن " دخلت الحرب الحالية وهي تعاني بالفعل من نقص في الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت خلال صراع الصيف الماضي، وتعرض نظام الدفاع بعيد المدى الإسرائيلي لضغوط تحت الهجمات الإيرانية، خاصة مع استخدام ذخائر عنقودية تزيد من استنفاد المخزون".

وأكد مسؤول أمريكي وفق الموقع أن " لا تعاني من نقص مماثل في صواريخها الاعتراضية"، قائلا: "لدينا كل ما نحتاجه لحماية قواعدنا وأفرادنا في المنطقة ومصالحنا".



وأضاف أن "إسرائيل تجد حلولا لمعالجة النقص لديها"، مشيرا إلى أن الإدارة "كانت على علم بقدرة إسرائيل المنخفضة منذ أشهر وتوقعته واستبقته".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على ، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.