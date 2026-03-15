بمقدمتها سفن ايرانية ويونانية وصينية.. حوالي 80 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب

وبحسب شركة " إنتليجنس" المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية فأن "نحو 77 سفينة عبرت ، منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، معظمها تابع لما يُعرف باسم الأسطول الشبح الذي ينقل النفط والغاز الروسي والايراني المعرض لعقوبات".وتوضح شركة البيانات البحرية أن عمليات العبور عبر مضيق هرمز قام بها، حتى الآن، بشكل رئيسي سفن تابعة لإيران (26 في المائة)، واليونان (13 في المائة)، والصين (12 في المائة).ومنذ الأول من مارس، تعرضت 20 سفينة تجارية، من بينها تسع ناقلات نفط، لهجماتٍ أو حوادث في المنطقة، وفقاً لمنظمة السلامة البحرية البريطانية.