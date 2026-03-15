الخارجية الايرانية: الامريكان يستهدفون دول الخليج بمسيرة تشبه طائراتنا.. ووقف الحرب مرهون بدفع التعويضات

وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، ان "هناك وساطات من دول المنطقة لخفض التوتر وتقديم أفكار لإنهاء الحرب"، مؤكدا ان " مستعدة للنظر في أي مقترح يضمن الإنهاء الكامل للحرب".واضاف ان "الاتصالات مع دول الجوار بما في ذلك قطر والمملكة العربية وعمان مستمرة ولم تتوقف الاتصالات الدبلوماسية".واشار الى ان "طهران حصلت على معلومات تظهر أن وإسرائيل تنفذان أيضًا هجمات على دول عربية من نقاط معينة، وأن الأمريكيين قاموا ببناء طائرة بدون تشبه طائرة الشهيد الإيرانية بدون طيار تسمى ، والتي تستخدم لاستهداف أهداف في ".واكد ان " مستعدة للجلوس مع دول المنطقة وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لتحديد طبيعة الأهداف التي تمت مهاجمتها وما إذا كانت أهدافاً أميركية أم لا".وتابع: "إذا تم استهداف منشآت الطاقة لدينا، فسنستهدف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة".وشدد على ان "انتهاء الحرب مرهون بضمان عدم تكرارها ودفع التعويضات".واوضح ان "قائد يتمتع بصحة جيدة ويدير شؤونه على أكمل وجه".