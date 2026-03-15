الحرس الثوري الإيراني: سنواصل ملاحقة نتنياهو وقتله إن كان لا يزال على قيد الحياة

وجاء هذا التأكيد مع تنفيذ الموجة الـ 52 من عملية "الوعد 4"، والتي تمثل "أول جولة انتقامية لدماء الشهداء العمال الذين سقطوا في المدن الصناعية الإيرانية".وفي خضم هذه الضربات، لا يزال مصير الإسرائيلي غامضا، حيث أشار البيان الإيراني إلى احتمالية مقتله أو فراره مع عائلته من .من جهته، نفى مكتب نتنياهو أمس السبت، المزاعم المتداولة على بشأن اغتياله في رد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، واصفا إياها بأنها "أخبار كاذبة".وجاء النفي ردا على استفسار من وكالة " " بشأن تصاعد الادعاءات التي تقول إن نتنياهو قد تم "اغتياله"، إذ أجاب قائلا: "هذه أخبار كاذبة، رئيس الوزراء بخير".وتزامنت هذه الشائعات مع تداول أنباء مشابهة بشأن المرشد الإيراني الجديد مجتبى ، في ظل غيابه عن الظهور العلني منذ أن تولى منصبه خلفا لوالده ، الذي استشهد في غارات إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في يوم الجمعة 28 فبراير الماضي.