ايران تتوعد نتنياهو بالقتل

وجاء في بيان الإيراني أنه "سيتم مطاردة نتنياهو وقتله".وقال الحرس على موقعه الإلكتروني إنه "إذا كان هذا المجرم قاتل الأطفال على قيد الحياة، فسنستمر بالعمل على مطاردته وقتله بكل قوة"، بحسب تعبيره.ويأتي هذا الإعلان في أعقاب هجمات متبادلة خلال الليل في الحرب بين وإسرائيل والولايات المتحدة.وبدأت الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية عندما شنت والولايات المتحدة هجوماً واسع النطاق على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي. وردت بشن هجمات ضد إسرائيل ودول .زيأتي هذا بينما أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بتعرض شمال البلاد لهجمات متجددة من جانب إيران ولبنان.وقال الجيش الإسرائيلي إنه قد تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه البلاد، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن صافرات الإنذار دوت على طول الحدود مع وهضبة الجولان المحتلة.وأفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري بأن هناك 10 صواريخ تم إطلاقها باتجاه شمال إسرائيل. وقد اعترضت منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية بعضها، بينما سقط باقي الصواريخ في مناطق مفتوحة.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في البداية. وكان قد تم ليلاً الإبلاغ عن وقوع عدة هجمات صاروخية في مواقع أخرى بإسرائيل.في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم شن هجمات جديدة على البنية التحتية الإيرانية في غرب إيران.وجاء في بيان صادر عن الجيش: "منذ فترة قصيرة، بدأ الجيش الإسرائيلي موجة جديدة من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف البنية التحتية للنظام الإيراني الإرهابي في غرب إيران".