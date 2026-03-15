واشنطن تحدد موعد انتهاء الحرب ضد ايران

وقال وزير الطاقة الأمريكي رايت في تصريحات لشبكة ، إن الحرب مع “ستنتهي خلال أسابيع قليلة”.وأوضح رايت أن أسواق الطاقة تمر حالياً بـ”فترة قصيرة من الاضطرابات”، مؤكداً أن التوترات المرتبطة بالحرب انعكست بشكل مباشر على أسعار الوقود، لا سيما في والأسواق العالمية.وأضاف أن “ارتفاع أسعار البنزين يأتي في سبيل غاية أكبر من شأنها أن تغيّر المشهد الجيوسياسي في العالم”.وفي الوقت نفسه، أقر وزير الطاقة الأمريكي بأن مدة الاضطرابات في أسواق الطاقة تبقى غير مؤكدة، مشدداً على أنه “لا توجد ضمانات على الإطلاق في الحروب”، في ظل استمرار المواجهة العسكرية وتداعياتها الاقتصادية.وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي تقلبات حادة، بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما يرافقها من مخاوف بشأن أمن الإمدادات، خاصة في منطقة .