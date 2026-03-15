تغير حرب المسيرات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558922-639091792312452709.jpeg
تغير حرب المسيرات
دوليات
2026-03-15 | 09:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
400 شوهد
طورت أوكرانيا مجموعة من الطائرات المسيّرة الاعتراضية المصممة خصيصاً لمطاردة الطائرات الانتحارية وتدميرها، ومن أبرز هذه الأنظمة الطائرة الاعتراضية Sting التي طورتها مجموعة هندسية أوكرانية تُعرف باسم Wild Hornets.
وتعتمد هذه الطائرات على أسلوبين رئيسيين في التدمير. الأول عبر الاصطدام المباشر بالطائرة المعادية، والثاني تفجير رأس حربي قرب الهدف في الجو.
وتتميز هذه الطائرات بسرعتها العالية، إذ يمكن لبعضها الوصول إلى سرعات تقارب 315 كلم في الساعة، إضافة إلى قدرتها على التحليق على ارتفاع يصل إلى نحو 10 آلاف قدم أو 3000 متر، ما يجعلها فعالة في اعتراض الطائرات الانتحارية قبل وصولها إلى المدن أو القواعد العسكرية.
اكتشاف الطائرات المعادية
تعتمد منظومات الدفاع الأوكرانية التي تدير طائرات Sting الاعتراضية على شبكة من الرادارات ثلاثية الأبعاد إلى جانب حساسات صوتية لرصد الطائرات المسيّرة القادمة.
وبسبب السرعة المنخفضة نسبياً للطائرات المسيرة الانتحارية، والتي تبلغ نحو 200 كلم في الساعة، يمكن توقع مسارها ووضع الطائرات الاعتراضية في الممرات الجوية المحتملة لاعتراضها.
كذلك، تحتوي الطائرات الاعتراضية الأوكراينة على
كاميرات
حرارية تعمل ليلاً ونهاراً، وترتبط غالباً بنظارات واقع افتراضي يستخدمها
الطيار
للتحكم بالطائرة.
وتساعد تقنيات الرؤية الآلية والذكاء الاصطناعي في تعقب الهدف وتحديد أفضل مسار للاعتراض. ويتراوح معدل نجاح الاعتراض بين 60% و90% حسب خبرة المشغلين.
خبرة كبيرة
يأتي نقل هذه التكنولوجيا نتيجة الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها
كييف
في مواجهة آلاف الطائرات المسيّرة المستخدمة في الحرب. ويعتقد خبراء عسكريون أن هذه التجربة جعلت أوكرانيا واحدة من الدول الرائدة في تطوير وسائل منخفضة التكلفة للتصدي لهجمات الطائرات بدون
طيار
.
ومع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وازدياد استخدام الطائرات المسيّرة في النزاعات، قد تصبح هذه الأنظمة الأوكرانية عنصراً أساسياً في الدفاع الجوي لدول المنطقة، خصوصاً في مواجهة الهجمات التي تعتمد على أعداد كبيرة من الطائرات الانتحارية.
الجدوى الاقتصادية
تمثل الطائرة الاعتراضية Sting نموذجاً جديداً في اقتصاد الحروب الحديثة، حيث تعتمد على مبدأ الدفاع منخفض التكلفة ضد الطائرات الانتحارية.
ويبلغ السعر التقريبي للطائرة الواحدة من Sting بين 1000 و5000 دولار حسب الكاميرات والمعدات المستخدمة. وللمقارنة، قد يكلف صاروخ دفاع جوي تقليدي أكثر من مليون دولار، بينما هذه الطائرة لا تتجاوز بضعة آلاف فقط.
والأهم من سعرها، هو أنها تعتمد في تصنيعها على مكونات تجارية متوفرة وطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يقلل تكلفة الإنتاج، ويمكن من إنتاجها بأعداد كبيرة خلال وقت قصير مقارنة بالأنظمة العسكرية التقليدية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
حرب
مسيرات
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
كاميرات
الطيار
الاعتر
النزا
+A
-A
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.