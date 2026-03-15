القبض على 5 أشخاص بتهمة التعاون مع الحرس الثوري في البحرين

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، انه "تم القبض على 5 أشخاص وتحديد سادس، هارب خارج البلاد، إثر قيامهم بالمشاركة في جمع وتمرير معلومات دقيقة وحساسة للحرس الثوري الإيراني من خلال عناصر إرهابية موجودة في ".وأضافت أن "الملقى القبض عليهم كانوا يجنّدون عناصر إرهابية للعمل في تنفيذ مخططات إرهابية ضد مملكة ، بما من شأنه النيل من سيادة الدولة والأجهزة الأمنية والكيانات الاقتصادية، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر"، مشيرة إلى "تلقي عدد من المقبوض عليهم تدريبات مكثفة بمعسكرات الإيراني على تهريب الأشخاص وتجنيد عناصر للمشاركة في تنفيذ مخططات ارهابية".وتابع: "قام المقبوض عليهم بالتقاط صور وإحداثيات لعدد من الأماكن الحيوية والهامة، وكذلك بعض الفنادق في مملكة البحرين وإرسال تلك الصور والإحداثيات للحرس الثوري الإيراني، مما ساعد في عملية استهداف تلك المواقع من جانب العدوان الإيراني الآثم".وأشارت والأدلة الجنائية إلى أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم الخمسة إلى ".