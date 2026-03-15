توقعات بموعد انتهاء الحرب

ودخلت الحرب يومها السادس عشر، وأفادت تقارير إعلامية وشهود عيان بسماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة دزفول الاستراتيجية الإيرانية، تزامنت مع أصوات مماثلة وتحليق مكثف للطيران الحربي في سماء أصفهان.وهزّ انفجار مدوٍ صباح اليوم الأحد، مدينة دزفول بمحافظة الاستراتيجية، جنوب غربي ، بحسب مصادر محلية.كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار عنيف في ، تزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في سماء المنطقة.وتثير هذه الأحداث المتلاحقة في مراكز حيوية تضم منشآت عسكرية ونووية حساسة حالة من الاستنفار القصوى، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت هذه العمليات تمثل موجة جديدة من التصعيد الجوي المباشر.