شظية صاروخ إيراني تصيب مبنى القنصل الأمريكي في "إسرائيل"



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، باصابة مبنى يستخدم من قبل القنصل الأمريكي في ، وذلك بشظية صاروخ ايراني.



وذكرت التقارير أن الشظية سقطت على المبنى خلال الهجمات الصاروخية الأخيرة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو ما إذا كانت هناك إصابات جراء الحادث.



ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر العسكري بين وإسرائيل، حيث تشهد المنطقة تبادلا للهجمات في أعقاب الضربات التي استهدفت مواقع داخل إيران.