البيت الأبيض بشأن "الصراع مع إيران": قد ينتهي خلال ستة أسابيع

قال رئيس الوطني في إن الصراع العسكري بين وإيران لن يستمر لعدة أشهر.

وأشار هاسيت إلى أن التقديرات الأمريكية تفيد بأن العمليات قد تستمر ما بين أربعة وستة أسابيع.



وأوضح هاسيت أن فريق الرئيس الأمريكي أبلغ المسؤولين بأن مدة الصراع المتوقعة تقع ضمن هذا الإطار الزمني، مضيفا أن العمليات بدأت قبل نحو أسبوعين وأنها تسير بوتيرة أسرع من المتوقع.

وكانت وإسرائيل قد بدأتا في الثامن والعشرين من شباط الماضي، عملية عسكرية ضد ، استهدفت عددا من المدن الإيرانية الكبرى، بينها ، وبررت الهجمات بما وصفته بالتهديدات الصاروخية والنووية الصادرة عن إيران.



في المقابل أعلن الإيراني تنفيذ عملية رد واسعة استهدفت مواقع داخل ، كما طالت الهجمات مواقع عسكرية أمريكية في عدة دول بالمنطقة، منها والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية، في ظل تصاعد التوتر العسكري في الشرق الأوسط.