​لبنان.. اليونيفيل تعلن تعرضها لإطلاق نار في ثلاثة حوادث

وقالت اليونيفيل، "قواتنا تعرضت لإطلاق نار في 3 حوادث منفصلة يرجح أنه من قبل مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة".

وأضافت "دوريتان من قواتنا ردتا بإطلاق النار دفاعا عن النفس ولم يصب أي من أفرادنا"، مشيرة الى "وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة ضمن منطقة عملياتنا يشكل انتهاكا للقرار الدولي 1701".