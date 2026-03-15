ونفى نتنياهو ادعاءات تداولتها منصات التواصل الاجتماعي زعمت ظهوره بستة أصابع في يده اليمنى خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي.وقال عندما كان يعرض كفيه بوضوح: "هل تريدون عد الأصابع؟ هل يمكنكم أن ترينا؟ ها هي، ها هي. هل رأيتم؟ جميل جدا".وكانت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع الأيام الماضية قد أثارت ، حيث زعم مستخدمون وجود "إصبع زائد" في يد نتنياهو.