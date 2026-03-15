روسيا تعلن إسقاط 113 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "خلال الفترة من الساعة 14:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 113 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة أنه "تم إسقاط 73 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك و18 طائرة فوق ، بما فيها 14 كانت متجهة نحو موسكو، و7 طائرات فوق مقاطعة و6 فوق مقاطعة و5 طائرات فوق مقاطعة كورسك وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وتفير وياروسلافل وفوق مياه ".