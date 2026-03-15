واشنطن: لن نكرر سيناريو العراق 2003 في إيران

وقال والتز وفق قناة " نيوز": "أنا واثق من أن هذا لن يكون عراق عام 2003 آخر. لن يكون هناك مئات الآلاف من الجنود يحتلون مناطق حضرية، بالتأكيد لن يحدث هذا في ".في الوقت نفسه، لم يستبعد الأمريكي قيام البنتاغون بتنفيذ عملية برية محدودة إذا لزم الأمر، معلنا: "إذا اضطر الرئيس (دونالد ترامب) إلى تنفيذ خيار مركز ومحدود، فأنا واثق من أن البنتاغون سيكون قادرا على توفير (هذه الإمكانية) له".ويأتي هذا التصريح في وقت تشن فيه وإسرائيل حرباً واسعة على منذ 28 شباط الماضي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وتوقف المسار الدبلوماسي بين الجانبين.