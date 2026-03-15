ترامب: يجب إبقاء مضيق هرمز مفتوحا طوال الوقت

أكد الرئيس الأمريكي ، ضرورة إبقاء مفتوحا طوال الوقت.

وقال وفق القناة 14 الإسرائيلية، "العملية العسكرية في تتقدم بشكل رائع".

وأضاف "يجب إبقاء مفتوحا طوال الوقت وسنساعد دول المنطقة في هذه المهمة"، مردفا "نحن لا نحصل على شيء من مضيق هرمز لذلك فإن الدول التي تحصل على النفط هي التي يجب أن تشارك بالقتال والدفاع".

وكشفت صحيفة "وول "، الأحد، أن تخطط لتحالف لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.